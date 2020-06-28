|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Аляске задумались о сносе памятника Александру Баранову
28.6.2020 23:51
Фото: change.org
Инициативная группа жителей Аляски выступила с предложением демонтировать статую главы русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков Александра Баранова.
Памятник установлен в американском городе Ситка, передает ТАСС.
По мнению авторов обращения, статуя исторического деятеля, который в прошлом активно колонизировал регион (вплоть до середины XIX века город Ситка именовался Новоархангельск), способна "оскорблять чувства" аборигенов - индейцев-тлинкитов.
Как заявил городской управляющий Ситки Джон Лич, имеется группа людей, которые продолжают проводить мирные протесты против памятника. По их мнению, учитывая смысл, который несет эта статуя, ее необходимо убрать.
В Соединенных Штатов участники массовых акций протеста продолжают разрушать монументы, возведенные в честь исторических деятелей. В частности, несколько дней назад в Висконсине манифестанты снесли сразу два памятника, включая статую известного борца с расизмом полковника Ганса Христиана Хэга. Примечательно, что в он выступал за отмену рабства, а в период гражданской войны в США сражался против Конфедеративных штатов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|