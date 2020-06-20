Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Johnson & Johnson больше не будет продавать косметику для отбеливания кожи

20.6.2020 14:32

Фото: dombeza.ru



Руководство американской компании Johnson & Johnson объявило о прекращении продаж кремов и лосьонов, которые способны осветлять кожу.



Речь идет о продукции, которая ранее распространялась в странах Азии и Ближнего Востока, передает The New York Times.



Как стало известно, в этих регионах больше не будут поступать в продажу, в частности, такие средства как Neutrogena Fine Fairness и Clear Fairness, применявшиеся для осветления пигментных пятен.



В комментарии компании отмечается, что названия и описания ряда продуктов линеек Neutrogena и Clean & Clear могли произвести впечатление, что более светлая кожа лучше. Однако в действительности, подчеркивают представители Johnson & Johnson, они не делали таких утверждений. По их мнению, красивой прежде всего является здоровая кожа.



Ранее стало известно о реакции на протесты в США американского производителя мороженого Dreyer's. Руководство "дочки" Nestle сменило название своего фирменного продукта Eskimo Pie, ведь оно могло оскорбить эскимосов.



Подобные тенденции, помимо Соединенных Штатов, наблюдаются и в Великобритании - компании приносят извинения за свои действия в прошлом, когда они могли быть связаны с рабством и работорговлей.



Волна массовых акций протеста охватила США и распространилась в другие страны после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался после того, как во время задержания полицейский применил удушающий прием, не реагируя на жалобы подозреваемого на нехватку воздуха.



Напомним, недавно Барбара Стрейзанд вслед за другими звездами сделала щедрый подарок 6-летней дочери Джорджа Флойда.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 227

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20.6.2020 17:16 Гидрометцентр прогнозирует заморозки в регионах России

Гидрометцентр прогнозирует заморозки в регионах России 20.6.2020 13:47 ВОЗ: пандемия переходит в опасную фазу

ВОЗ: пандемия переходит в опасную фазу 20.6.2020 00:02 В США в нескольких штатах зафиксирован резкий прирост случаев COVID-19

В США в нескольких штатах зафиксирован резкий прирост случаев COVID-19 19.6.2020 22:53 На Аляске убрали культовый автобус, притягивавший туристов-экстремалов

На Аляске убрали культовый автобус, притягивавший туристов-экстремалов 19.6.2020 22:10 В Орле проверят сведения о дефиците коек для больных COVID-19