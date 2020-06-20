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Johnson & Johnson больше не будет продавать косметику для отбеливания кожи
20.6.2020 14:32
Фото: dombeza.ru
Руководство американской компании Johnson & Johnson объявило о прекращении продаж кремов и лосьонов, которые способны осветлять кожу.
Речь идет о продукции, которая ранее распространялась в странах Азии и Ближнего Востока, передает The New York Times.
Как стало известно, в этих регионах больше не будут поступать в продажу, в частности, такие средства как Neutrogena Fine Fairness и Clear Fairness, применявшиеся для осветления пигментных пятен.
В комментарии компании отмечается, что названия и описания ряда продуктов линеек Neutrogena и Clean & Clear могли произвести впечатление, что более светлая кожа лучше. Однако в действительности, подчеркивают представители Johnson & Johnson, они не делали таких утверждений. По их мнению, красивой прежде всего является здоровая кожа.
Ранее стало известно о реакции на протесты в США американского производителя мороженого Dreyer's. Руководство "дочки" Nestle сменило название своего фирменного продукта Eskimo Pie, ведь оно могло оскорбить эскимосов.
Подобные тенденции, помимо Соединенных Штатов, наблюдаются и в Великобритании - компании приносят извинения за свои действия в прошлом, когда они могли быть связаны с рабством и работорговлей.
Волна массовых акций протеста охватила США и распространилась в другие страны после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался после того, как во время задержания полицейский применил удушающий прием, не реагируя на жалобы подозреваемого на нехватку воздуха.
Напомним, недавно Барбара Стрейзанд вслед за другими звездами сделала щедрый подарок 6-летней дочери Джорджа Флойда.
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