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Перенесший COVID-19 Том Хэнкс готов поделиться плазмой с антителами
28.4.2020 17:58
Фото: riasv.ru
Известный американский киноактер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, не так давно перенесшие коронавирус COVID-19, выразили готовность поделиться плазмой с заболевшими.
Супруги назвали свою кровь с антителами "хэнкциной".
Как завили переболевшие COVID-19 актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, они собираются передавать нуждающимся плазму собственной крови, в которой есть антитела. Пара назвала ее "хэнкциной", сообщает информационный портал Yahoo News.
63-летний актер заразился коронавирусом, когда находился в Австралии. Заболевание также перенесла его жена. Супруги провели две карантинные недели в Квинсленде, где Хэнкс работал на съемках нового фильма, после чего возвратились в Лос-Анджелес.
Ранее певица Pink, переболевшая COVID-19 с маленьким сыном, сделала крупный благотворительный взнос, чтобы поддержать медиков в борьбе с коронавирусом. Артистка перечислила по $500 тыс. в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса и в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии.
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