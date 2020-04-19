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Дрю Бэрримор на карантине плачет каждый день
19.4.2020 09:44
Фото: livejournal.com
Американская актриса Дрю Бэрримор поделилась признанием о том, что ей тяжело оставаться дома с детьми, соблюдая ограничения из-за коронавируса.
Находясь на карантине, звезда каждый день плачет "с утра до вечера", рассказала звезда.
По словам Дрю Бэрримор, обе ее дочери - семилетняя Олив и пятилетняя Фрэнки сейчас учатся на дому. В результате актрисе приходится совмещать роль хозяйки и учительницы. Оказалось, что это довольно сложно - пытаться быть строгой и одновременно оставаться любящей мамой.
Артистка призналась, что у нее "появилось просто колоссальное уважение" к педагогам. 45-летняя Бэрримор подчеркнула, что сохраняет оптимизм, несмотря на все сложности последнего времени.
Актриса рассталась с отцом дочерей, арт-консультантом Уиллом Копельманом, в 2016 году. Сейчас она воспитывает детей одна.
Не так давно американская певица Pink, перенесшая COVID-19, перечислила по $500 тыс. в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса и в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии, чтобы поддержать медиков в борьбе с коронавирусом.
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