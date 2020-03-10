|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Актер Том Хэнкс заразился коронавирусом
05:27
Фото: riasv.ru
Известный американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом COVID-19 во время поездки в Австралию.
О случившемся артист рассказал в своем инстаграме.
По словам Тома Хэнкса, он и его супруга в последние дни "чувствовали себя немного уставшими". Кроме того, у пары появились симптомы, напоминающие простуду, которые сопровождались небольшой температурой. Артист пояснил, что у них была ломота в теле, а у Риты периодически наблюдался озноб.
Учитывая ситуацию с распространением коронавируса, звездные супруги приняли решение провериться на COVID-19. Как оказалось, результат был положительным. Артист отметил, что будет соблюдать все медицинские протоколы и находиться в изоляции, столько, сколько потребуется.
Ранее в Москве из-за коронавируса ограничили массовые мероприятия.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|