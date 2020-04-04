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Женская сеть myJulia.ru
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Pink и ее маленький сын перенесли коронавирус
4.4.2020 22:28
Фото: s-nbcnews.com
По словам американской певицы, на протяжении двух недель вся ее семья не покидала дом, строго соблюдая все рекомендации врачей.
Pink сообщила, что перенесла коронавирус, на своей странице в социальной сети.
По словам артистки, в середине марта у нее и ее трехлетнего сына Джеймсона появились симптомы коронавируса. Лечащий врач певицы имел возможность сделать анализ на COVID-19, который оказался положительным.
Pink пояснила, что как только она узнала о результатах теста, вся семья две недели оставалась дома и строго соблюдала рекомендации врачей. Позже 40-летняя артистка и ее близкие вновь сделали анализ, и он уже был отрицательным.
Певица выразила намерение поддержать сотрудников здравоохранения, пожертвовав по $500 тыс. в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса и в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии.
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