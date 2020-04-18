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Женская сеть myJulia.ru
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Московским донорам будут доплачивать за антитела к коронавирусу
11:12
Фото: sn-news.ru
Донорам, которые перенесли коронавирус и выработали соответствующий иммунитет, за каждые 150 миллилитров плазмы заплатят 1 250 рублей.
Соответствующее постановление уже подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.
Как сообщается на официальном сайте мэрии Москвы, за 600 миллилитров донорам предполагается выплачивать по пять тысяч рублей.
По мнению специалистов, пациентам становится лучше после того, как им переливают донорскую плазму с антителами на коронавирус COVID-19. При этом не было зафиксировано никаких побочных эффектов.
Донором предлагается стать тем, кто перенес заболевание и при этом не имеет противопоказаний, а также таких хронических недугов как ВИЧ и вирусные гепатиты. За раз можно сдать от 300 до 600 миллилитров крови.
По данным столичного оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в Москве количество бессимптомных зараженных за минувшую неделю с 40% увеличилось до 60%.
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