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Принц Гарри и Меган Маркл собираются пожениться еще раз
28.4.2020 14:15
Фото: pressidium.com
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл планируют еще одну свадьбу, сообщает Heat World.
Предполагается, что торжество будет организовано в Калифорнии.
Сыграв свадьбу на берегу океана, герцог и герцогиня Сассекские надеются избавиться от негативных впечатлений, связанных с первой церемонией, утверждают источники из окружения пары. Кроме того, принц и его супруга хотят добавить в свою жизнь новых радостных эмоций.
Гостями повторного торжества будут Опра Уинфри, Дженнифер Лопес и другие американские знаменитости. О том, когда может состояться свадьба, информации пока нет.
Напомним, свадьба принца Гарри и бывшей американской актрисы и модели Меган Маркл, после которой они получили титулы герцога и герцогини Сассекских, прошла 19 мая 2018 года в Виндзорском замке в Великобритании. Спустя год, в мае 2019 года у пары появился на свет сын Арчи.
Не так давно в Лос-Анджелесе британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, ранее сложившие с себя полномочия старших членов королевской семьи, присоединились к движению волонтеров и раздавали нуждающимся продуктовые наборы. В американских СМИ распространились кадры, на которых был запечатлен первый публичный выход пары после переезда в Соединенные Штаты из Канады.
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