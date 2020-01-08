ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин посетил Большую мечеть Дамаска
Путин посетил Большую мечеть Дамаска
В Иране при крушении Boeing погибли 177 человек
В Иране при крушении Boeing погибли 177 человек
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить с себя полномочия членов королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить с себя полномочия членов королевской семьи
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить с себя полномочия членов королевской семьиПринц Гарри и Меган Маркл решили сложить с себя полномочия членов королевской семьи
Президент Эстонии не захотела принять подаренное на юбилей крымское виноПрезидент Эстонии не захотела принять подаренное на юбилей крымское вино
В Иране при крушении Boeing погибли 177 человекВ Иране при крушении Boeing погибли 177 человек
Путин посетил Большую мечеть ДамаскаПутин посетил Большую мечеть Дамаска
После гибели троих детей на пожаре под Ярославлем возбудили уголовное делоПосле гибели троих детей на пожаре под Ярославлем возбудили уголовное дело

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10
В лабиринте огнедышащей love. Глава 9В лабиринте огнедышащей love. Глава 9
Новогоднее ФИКСИ-ШОУ «РАЗБУДИ ДЕДА МОРОЗА»Новогоднее ФИКСИ-ШОУ «РАЗБУДИ ДЕДА МОРОЗА»
В лабиринте огнедышащей love. Глава 8В лабиринте огнедышащей love. Глава 8

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить с себя полномочия членов королевской семьи


8.1.2020 23:08
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить с себя полномочия членов королевской семьиФото: sputnik.by

Герцог и герцогиня Сассекские рассказали о планах на будущее в своем аккаунте в Instagram.

Как стало известно, пара приняла столь серьезное решение "после долгих месяцев размышлений и внутренних дискуссий".

В результате принц Гарри и его супруга Меган Маркл выражают готовность "осуществить изменение" и сыграть "новую прогрессивную роль в этом учреждении", отказавшись от полномочий и обязанностей "старших" членов королевской семьи. Они намерены "полностью поддерживать Ее Величество Королеву", но при этом будут работать и стремиться к финансовой независимости.

На сегодняшний день принц Гарри занимает шестую строку в очереди престолонаследия. Вместе с супругой Меган Маркл, в прошлом американской кинозвездой, и восьмимесячным первенцем внук британской королевы Елизаветы II с прошлого года находится в Канаде.

Супруги в своем сообщении поясняют, что собираются проживать в будущем поровну в Англии и Северной Америке, сохраняя таким образом "географическое равновесие". Это необходимо для того, чтобы их ребенок был воспитан "с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился", а семейство могло "сосредоточиться на следующей главе". Анонсировав скорый запуск их благотворительной организации, герцог и герцогиня Сассекские пока не стали уточнять, чем именно она займется.

Не так давно принцу и его жене пришлось столкнуться с давлением британских СМИ. По мнению герцога и герцогини Сассекских, журналисты проявляли излишне пристальное внимание к различным аспектам их жизни, поэтому дело дошло даже до суда. В минувшем октябре был подан иск, где сотрудников The Sun и Daily Mirror обвиняли в незаконном доступе к голосовой почте.

Около года назад Кенсингтонский дворец призвал прессу и пользователей Сети прекратить сетевую травлю жен британских принцев, включая распространение недостоверной информации о том, что между Кейт Миддлтон и Меган Маркл якобы происходит некая вражда. Как оказалось, излишне агрессивные комментаторы уже добились того, что конфликтные ситуации начали случаться в реальности. Поэтому представители королевской семьи были вынуждены вмешаться, чтобы исправить сложившееся положение дел.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 253

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

В России могут изменить возраст вступления в бракВ России могут изменить возраст вступления в брак
Нападение в пригороде Парижа расследуют как террористическую атакуНападение в пригороде Парижа расследуют как террористическую атаку
В Индонезии более 40 человек стали жертвами наводненияВ Индонезии более 40 человек стали жертвами наводнения
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях военного вмешательства в ЛивиюТрамп предупредил Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию
Россияне уступили канадцам в финале молодежного чемпионата мираРоссияне уступили канадцам в финале молодежного чемпионата мира

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 960


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru