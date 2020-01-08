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Женская сеть myJulia.ru
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить с себя полномочия членов королевской семьи
8.1.2020 23:08
Фото: sputnik.by
Герцог и герцогиня Сассекские рассказали о планах на будущее в своем аккаунте в Instagram.
Как стало известно, пара приняла столь серьезное решение "после долгих месяцев размышлений и внутренних дискуссий".
В результате принц Гарри и его супруга Меган Маркл выражают готовность "осуществить изменение" и сыграть "новую прогрессивную роль в этом учреждении", отказавшись от полномочий и обязанностей "старших" членов королевской семьи. Они намерены "полностью поддерживать Ее Величество Королеву", но при этом будут работать и стремиться к финансовой независимости.
На сегодняшний день принц Гарри занимает шестую строку в очереди престолонаследия. Вместе с супругой Меган Маркл, в прошлом американской кинозвездой, и восьмимесячным первенцем внук британской королевы Елизаветы II с прошлого года находится в Канаде.
Супруги в своем сообщении поясняют, что собираются проживать в будущем поровну в Англии и Северной Америке, сохраняя таким образом "географическое равновесие". Это необходимо для того, чтобы их ребенок был воспитан "с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился", а семейство могло "сосредоточиться на следующей главе". Анонсировав скорый запуск их благотворительной организации, герцог и герцогиня Сассекские пока не стали уточнять, чем именно она займется.
Не так давно принцу и его жене пришлось столкнуться с давлением британских СМИ. По мнению герцога и герцогини Сассекских, журналисты проявляли излишне пристальное внимание к различным аспектам их жизни, поэтому дело дошло даже до суда. В минувшем октябре был подан иск, где сотрудников The Sun и Daily Mirror обвиняли в незаконном доступе к голосовой почте.
Около года назад Кенсингтонский дворец призвал прессу и пользователей Сети прекратить сетевую травлю жен британских принцев, включая распространение недостоверной информации о том, что между Кейт Миддлтон и Меган Маркл якобы происходит некая вражда. Как оказалось, излишне агрессивные комментаторы уже добились того, что конфликтные ситуации начали случаться в реальности. Поэтому представители королевской семьи были вынуждены вмешаться, чтобы исправить сложившееся положение дел.
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