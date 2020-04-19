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Принц Гарри и Меган Маркл раздали продукты нуждающимся
19.4.2020 12:01
Фото: cosmopolitan.ru
В Лос-Анджелесе британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, ранее сложившие с себя полномочия старших членов королевской семьи, присоединились к движению волонтеров и раздавали нуждающимся продуктовые наборы, передают американские СМИ.
Напомним, пара переехала в Калифорнию из Канады в конце марта.
Во время раздачи продуктов принц Гарри с супругой тщательно соблюдали все санитарные рекомендации, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Судя по видеоматериалу, который оказался в распоряжении онлайн-издания TMZ, принц Гарри носил бандану, а Меган Маркл использовала медицинскую маску, когда подходили к жилым домам с продуктовыми наборами.
Запись стала свидетельством первого появления герцога и герцогини Сассекских на улицах Калифорнии после переезда в Лос-Анджелес. Пара приняла участие в проекте, организованном Project Angel Food, помогающей людям с хроническими заболеваниями.
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