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Меган Маркл родила принцу Гарри сына


17:30
Меган Маркл родила принцу Гарри сынаФото: losangelesblade.com

Британская королева Елизавета II стала прабабушкой уже в восьмой раз - у герцога и герцогини Сассекскиих родился сын.

Ребенок появился на свет сегодня ранним утром. Вес малыша - более трех килограммов.

Супруга британского принца Гарри, бывшая американская киноактриса Меган Маркл родила ему сына. Долгожданным радостным известием пара поделилась на своей официальной странице в Instagram.

Как стало известно, первенец герцога и герцогиня Сассекскиих родился сегодня ранним утром. Примерно через час после того, как у Меган Маркл отошли воды, было объявлено о появлении на свет нового члена британской королевской семьи.

Отмечается, что при рождении малыша, который весил 3,3 кг, присутствовал принц Гарри.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 316

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