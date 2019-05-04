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Женская сеть myJulia.ru
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Меган Маркл родила принцу Гарри сына
17:30
Фото: losangelesblade.com
Британская королева Елизавета II стала прабабушкой уже в восьмой раз - у герцога и герцогини Сассекскиих родился сын.
Ребенок появился на свет сегодня ранним утром. Вес малыша - более трех килограммов.
Супруга британского принца Гарри, бывшая американская киноактриса Меган Маркл родила ему сына. Долгожданным радостным известием пара поделилась на своей официальной странице в Instagram.
Как стало известно, первенец герцога и герцогиня Сассекскиих родился сегодня ранним утром. Примерно через час после того, как у Меган Маркл отошли воды, было объявлено о появлении на свет нового члена британской королевской семьи.
Отмечается, что при рождении малыша, который весил 3,3 кг, присутствовал принц Гарри.
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