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Росавиация не разрешила вывозить россиян из Индии
8.4.2020 09:05
Фото: vechrost.ru
Предполагалось, что "Уральские авиалинии" совершат четыре рейса, доставив остающихся в Индии россиян в Екатеринбург.
Однако полеты были отменены по решению Росавиации, пояснили представители авиакомпании.
Ранее предполагалось, что самолеты "Уральских авиалиний" вывезут россиян, которым не удалось покинуть Индию из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Удалось согласовать четыре рейса, из Тривандрума, Ченная, Гоа и Калькутты в Екатеринбург.
Судя по онлайн-табло аэропорта "Кольцово", самолеты должны были совершить посадку в столице Урала в период с 8 по 11 апреля. Однако все рейсы были отменены по решению Росавиации.
После того, как в Москве приняли решение о временном приостановлении вывозных авиарейсов, был утвержден порядок помощи гражданам РФ, которые застряли за границей.
Ранее стало известно о сотнях россиян, которые вынуждены оставаться в Японии - власти страны приостановили авиасообщение из-за необходимости бороться с распространением коронавирусной инфекции.
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