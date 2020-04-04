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Утвержден порядок помощи гражданам РФ, которые застряли за границей
4.4.2020 22:55
Фото: flight.kz
Российское правительство утвердило порядок оказания помощи гражданам РФ, которые не могут вернуться на родину в связи с распространением коронавируса.
Как указано на официальном сайте кабмина, речь идет о россиянах, у которых есть проездные документы на возвращение в РФ на период с 16 марта по 31 мая.
Помощь будет оказана с даты возвращения в РФ, которая указана в билетах, и вплоть до момента фактического приезда в страну. При этом на поддержку могут рассчитывать и сограждане, не имеющие проездных документов.
Гражданам РФ необходимо заполнить электронную форму заявления на едином портале государственных и муниципальных услуг. Во время его рассмотрения будет проверена достоверность изложенных фактов, а также обстоятельства пребывания заявителя в другой стране.
Как стало известно, решение об оказании помощи будет принимать спецкомиссия МИД РФ. Обратившиеся россияне в течение суток получат ответ в виде СМС-сообщения или электронного послания. Дипломаты также проинформируют россиян о дате и времени прибытия вывозного авиарейса.
Помощь россиянам будет оказываться из расчета 2400 рублей на человека и 1600 - на ребенка младше 14 лет ежедневно.
Ранее авиакомпании Red Wings удалось получить разовое разрешение правительства РФ на организацию чартерного рейса по маршруту Москва-Ереван. Как сообщило посольство Армении в РФ, самолет отправится в понедельник, 6 апреля, в 15:40 по московскому времени.
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