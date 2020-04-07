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В Японии вынужденно остались более 600 россиян
7.4.2020 14:15
Фото: beztabu.net
Посольство РФ в Токио
Свыше шестисот российских граждан были вынуждены задержаться в Японии в связи с ограничением авиасообщения.
Меры были предприняты местными властями в рамках борьбы с распространением нового коронавируса.
Как указано в сообщении, опубликованном в фейсбуке посольства РФ в Японии, на территории страны сейчас вынуждены оставаться 637 сограждан. Дипломаты активно продолжают прилагать максимум усилий в целях оказания содействия россиянам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
В посольстве пояснили, что гражданам РФ помогают с размещением, обеспечивают их продуктами и предметами первой необходимости.
В течение какого времени могут быть сняты ограничения, пока не уточняется.
Ранее стало известно о планах японских властей объявить режим ЧС для Токио и Осаки - в этих городах начало резко расти число пациентов с коронавирусом.
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