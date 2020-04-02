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СМИ: Россия приостанавливает все вывозные рейсы
19:18
Фото: visualrian.ru
В ночь на субботу Россия на неопределенный срок приостановит все рейсы, запланированные для вывоза граждан РФ из других стран.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в одной из крупных отечественных авиакомпаний, а также ряд других СМИ.
Как стало известно, приостановлены будут все рейсы для вывоза на родину иностранных граждан, как и возвращения домой россиян.
По данным ТАСС, столичный аэропорт Домодедово уже закрыл зону международных рейсов в связи с предстоящими изменениями.
Информацию о приостановлении международных вывозных рейсов подтвердили представители российской дипмиссии в Нью-Йорке.
Напомним, Россия с 27 марта объявила об отмене регулярного и чартерного авиасообщения с другими государствами за исключением вывозных рейсов. Ограничения были введены в связи с необходимостью борьбы с распространением коронавируса.
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