Новости шоу-бизнеса

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В Индии из-за коронавируса застряли более 3 тыс. россиян
29.3.2020 18:10
Фото: livejournal.com
Власти Индии в рамках борьбы с распространением коронавируса еще с 25 марта объявили о режиме трехнедельной "полной изоляции" - жителям страны запрещено покидать дома.
До введения карантинных ограничений индийское руководство отменило все международные перелеты.
На сегодняшний день Индию не могут покинуть более трех тысяч туристов из России, передает РБК со ссылкой на пресс-службу МИД РФ. В ведомстве продолжает работу координационный штаб, оказывающий помощь россиянам, которые желают возвратиться на родину.
По словам туристов, многие планировали вернуться в Россию в ближайшее время и уже имели на руках билеты, однако еще 22 марта Индия отменила все международные перелеты. Вскоре в стране начался карантин - достаточно жесткий, не работают даже магазины. Поэтому многие вынуждены сейчас питаться лишь тем, что успели закупить.
Сейчас в небольшом количестве магазинов, которые открываются лишь на пару часов с утра, можно приобрести только хлеб, молоко и остатки других продуктов. Риса уже практически нигде не купить, рассказывают российские туристы, застрявшие в Индии.
Ранее стало известно о группе россиян, которым пока никак не удается покинуть Фиджи.
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