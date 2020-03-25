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США обогнали Италию и Китай по числу зараженных COVID-19


03:10
США обогнали Италию и Китай по числу зараженных COVID-19Фото: rollingstone.com

Соединенные Штаты опередили другие страны по количеству пациентов, у которых был диагностирован новый коронавирус.

Последние сведения приводят Университет Джонса Хопкинса и газета The New York Times, передает ТАСС.

Как стало известно, на сегодняшний день в США коронавирусом заразились свыше 82,4 тыс. человек, 1178 пациентов скончались. Наибольшее количество инфицированных COVID-19 зарегистрировано в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерси (6876) и Калифорния (3802).

На втором месте этого пугающего списка - Китай, где с момента начала вспышки в общей сложности было официально зафиксировано более 81,7 тыс. пациентов и около 3,3 тыс. летальных исходов.

Италия с 80 589 случаями заражения и 8,2 тыс. погибших от COVID-19 - на третьем месте.

Как отмечает The New York Times, в Соединенных Штатах ситуацию серьезно усугубила "серия ошибок и упущенных возможностей". Речь идет о своевременном введении эффективных мер, которые бы могли сдержать распространение заболевания по стране.

Ранее в ВОЗ высказали предположения о том, что Соединенные Штаты могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса нового типа. Как заявила пресс-секретарь организации Маргарет Харрис на брифинге в Женеве, на территории США в последние дни существенно возросли темпы роста случаев заражения коронавирусом.

В Китае тем временем все больше пользователей соцсетей, прислушавшись к мнению авторитетных экспертов, призывают Вашингтон откровенно прокомментировать версии о происхождении COVID-19.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 274

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