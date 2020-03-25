Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Руководство США призывают рассказать правду о происхождении COVID-19

25.3.2020 22:12

Фото: prozhelezu.ru



Все больше пользователей китайских соцсетей обращаются к руководству Соединенных Штатов с призывом опубликовать правдивую информацию об эпидемии нового коронавируса.



По мнению авторитетных экспертов, заболевание вовсе не зародилось в КНР, в Ухань оно попало из США.



Проведя собственное расследование, американский журналист Джордж Уэбб из Вашингтона назвал "нулевым пациентом" военного атлета из США. Помимо велосипедистки Мате Бенасси, в октябре 2019 года участвовавшей во Всемирных военных играх в Ухане, одним из первых мог заболеть военный дипломатический водитель, пишет газета Global Times, которую цитирует ИА REGNUM.



10 марта на сайте Белого дома появилась петиция, в которую вошли эти и другие предположения. В частности, в тексте отмечается, что летом прошлого года была перемещена военная лаборатория Форт Детрик, действовавшая в американском городе Фредерик (штат Мериленд) и занимавшаяся болезнетворными организмами наивысшего уровня опасности, сравнимого, например, с лихорадкой Эбола. Объект было решено закрыть из-за выявленных нарушений - ненадлежащего состояния помещений и систем управления.



Известно также, что родственник Мате Бенасси трудился именно в Форт Детрик. В результате ряд китайских экспертов уже поддержал версию о том, что речь может идти об утечке опаснейшего вируса. В частности, специалист по США из Университета международных отношений в Пекине Ли Хайдун заявил о том, что в Вашингтоне должны не только прокомментировать все эти совпадения, но и обнародовать правдивые сведения о состоянии здоровья упомянутых военнослужащих.



Мнение экспертов начали транслировать множество китайских пользователей социальных сетей - все больше людей призывают проверить Бенасси на коронавирус.



Ранее глава США Дональд Трамп заявил о том, что коронавирус стоит называть "китайским вирусом". При этом американский президент обвинил Пекин в распространении ложных сведений - незадолго до этого в КНР впервые озвучили предположения о том, что коронавирус в Ухань могли завезти военнослужащие из Соединенных Штатов.



Автор: Злата Богатова

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