Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нью-Йорке фиксируется аномально высокий процент заражения COVID-19

25.3.2020 00:55

Фото: picturesmania.com



В Нью-Йорке и пригородах положительным сейчас оказывается практически каждый третий тест на коронавирус.



Об этом сообщила журналистам координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Дебора Биркс.



Как стало известно, аномально высокий процент заражения коронавирусом специалисты зафиксировали не только в Нью-Йорке, но и его пригородах, а также на территории штата Нью-Джерси - на части, соседствующей с городом.



В пределах указанной зоны сейчас наблюдается положительная реакция 28% тестов, тогда как по стране сохраняется показатель около 10%, пояснила Дебора Биркс.



По последним официальным данным, на сегодняшний день на территории Соединенных Штатов подтверждено порядка 50 тыс. случаев заражения COVID-19. При этом свыше половины пациентов приходятся именно на штат Нью-Йорк.



Ранее в ВОЗ высказали предположения о том, что Соединенные Штаты могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса нового типа. Как заявила пресс-секретарь организации Маргарет Харрис на брифинге в Женеве, на территории США в последние дни существенно возросли темпы роста случаев заражения коронавирусом.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 114

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 25.3.2020 22:59 Льва Лещенко перевели в реанимацию

Льва Лещенко перевели в реанимацию 25.3.2020 14:07 Принц Чарльз заразился коронавирусом

Принц Чарльз заразился коронавирусом 25.3.2020 13:57 Прилетевшие в Италию российские военные специалисты направились в Бергамо

Прилетевшие в Италию российские военные специалисты направились в Бергамо 24.3.2020 22:00 20% населения Земли находятся на карантине из-за пандемии

20% населения Земли находятся на карантине из-за пандемии 24.3.2020 21:02 Россиян с Украины вывезут спецпоездом