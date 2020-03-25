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В Нью-Йорке фиксируется аномально высокий процент заражения COVID-19
25.3.2020 00:55
Фото: picturesmania.com
В Нью-Йорке и пригородах положительным сейчас оказывается практически каждый третий тест на коронавирус.
Об этом сообщила журналистам координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Дебора Биркс.
Как стало известно, аномально высокий процент заражения коронавирусом специалисты зафиксировали не только в Нью-Йорке, но и его пригородах, а также на территории штата Нью-Джерси - на части, соседствующей с городом.
В пределах указанной зоны сейчас наблюдается положительная реакция 28% тестов, тогда как по стране сохраняется показатель около 10%, пояснила Дебора Биркс.
По последним официальным данным, на сегодняшний день на территории Соединенных Штатов подтверждено порядка 50 тыс. случаев заражения COVID-19. При этом свыше половины пациентов приходятся именно на штат Нью-Йорк.
Ранее в ВОЗ высказали предположения о том, что Соединенные Штаты могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса нового типа. Как заявила пресс-секретарь организации Маргарет Харрис на брифинге в Женеве, на территории США в последние дни существенно возросли темпы роста случаев заражения коронавирусом.
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