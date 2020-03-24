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ВОЗ: США могут стать эпицентром пандемии COVID-2019
24.3.2020 19:13
Фото: rollingstone.it
Соединенные Штаты могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса нового типа, предположила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Заявление было сделано на брифинге в Женеве.
Представительница ВОЗ пояснила, что на территории США в последние дни существенно возросли темпы роста случаев заражения коронавирусом нового типа. В результате можно предположить, что у этого государства имеется потенциал стать новым очагом пандемии, констатировала Маргарет Харрис.
Согласно последним официальным данным, в Соединенных Штатов скончались уже свыше пятисот человек. В общей сложности коронавирус диагностировали у более чем сорока тысяч жителей страны.
Ранее генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня во всех уголках мира.
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