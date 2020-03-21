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В Великобритании из-за коронавируса перенесли суд по иску Джонни Деппа к изданию The SunВ Великобритании из-за коронавируса перенесли суд по иску Джонни Деппа к изданию The Sun

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В Великобритании из-за коронавируса перенесли суд по иску Джонни Деппа к изданию The Sun


01:11
В Великобритании из-за коронавируса перенесли суд по иску Джонни Деппа к изданию The SunФото: stylebistro.com

В Лондоне было решено отложить начало судебного разбирательства по иску Джонни Деппа к британскому таблоиду The Sun.

Ранее предполагалось, что первое заседание рл этому делу может состояться уже сегодня, 23 марта.

Планировалось, что несмотря на карантиные мероприятия из-за продолжающейся пандемии коронавируса, дадут показания двадцать четыре свидетеля. Некоторые из них должны были участвовать в слушаниях дистанционно, выступая по видеосвязи.

Но Верховный суд Великобритании принял решение отложить разбирательство, учитывая, что ключевые участники этого дела находятся в разных точках мира. В частности, Джонни Депп сейчас остается во Франции, где власти существенно усилили карантинные мероприятия, а его бывшая супруга Эмбер Херд — в Лос-Анджелесе.

Кроме того, один из юристов, представляющих интересы Деппа, ушел на карантин. Поэтому судья, принимавший решение, указал на непредсказуемость развития ситуации. По его словам, нельзя исключать, что уже в ходе процесса кто-то из его участников может заболеть или отправиться на карантин. В результате начало слушаний перенесли до нормализации эпидемиологической обстановки.

Напомним, в конце минувшего февраля юристы звезды подготовили исковое заявление к издателям и исполнительному редактору таблоида The Sun. Поводом для обвинений в клевете стал опубликованный в 2018 году материал, авторы которого задавались вопросом, как же Джоан Роулинг могла быть по-настоящему счастливой, если утвердила Джонни Деппа на роль в фильме "Фантастические твари и где они обитают".

Автор: Злата Богатова

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