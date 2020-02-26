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ВОЗ: Количество новых заражений COVID-19 вне КНР впервые превысило показатели в Китае
26.2.2020 20:06
Фото: vk.com
По итогам минувшего вторника, 25 февраля, количество случаев заражения COVID-19 за пределами Китая в первый раз оказалось больше показателей, которые зафиксированы на территории Китая.
Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Выступая в Женеве, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пояснил, что согласно последней информации, за этот день число зараженных COVID-2019 в Китае увеличилось в общей сложности на 411 человек. При этом количество новых случаев заражения коронавирусом вне КНР составило за тот же период 427.
Ранее китайские власти информировали о том, за сутки в стране от последствий коронавируса скончались еще пятьдесят два человека. В мире сейчас заражено COVID-19 более 80 тыс. человек, из них умерли свыше 2,7 тыс..
Новый коронавирус COVID-19, который вызывает пневмонию, в последние дни продолжает наиболее активно распространяться в Южной Корее, Иране и Италии. Случаи заражения также зафиксированы во многих других странах.
В декабре 2019 года вспышка началась в Китае - первые пациенты были зафиксированы в городе Ухане, который является административным центром провинции Хубэй. До сих пор регион сохраняет за собой печальное лидерство по количеству заболевших и летальных исходов.
Ранее стало известно о том, что большинство украинцев с "карантинного" лайнера Diamond Princess не захотели эвакуироваться на родину.
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