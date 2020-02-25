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Замглавы Минздрава Ирана заразился коронавирусом


25.2.2020 16:04
Замглавы Минздрава Ирана заразился коронавирусомФото: sputniknews.kz

Коронавирусную инфекцию COVID-19, вспышка которой началась в прошлом году в китайском Ухане, диагностировали у заместителя главы Министерства здравоохранения Ирана.

Об этом сегодня сообщает AFP.

Со ссылкой на советника заместителя министра здравоохранения Ирана сообщается, что у чиновника оказался положительный результат анализа на коронавирус.

По данным National Post, в настоящее время Ираджа Харирчи находится на карантине под наблюдением специалистов. Информации о его состоянии из официальных источников пока не поступало.

Вскоре после того, как на территории Ирана начало расти количество зараженных новым коронавирусом, власти Армении приняли решение о закрытии границы на две недели. Подобные действия из-за распространения инфекционного заболевания предприняли Пакистан и Турция, руководство Грузии объявило об ограничении авиасообщения с Ираном.

Ранее стало известно о том, что большинство украинцев с "карантинного" лайнера Diamond Princess не захотели эвакуироваться на родину.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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