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Замглавы Минздрава Ирана заразился коронавирусом
25.2.2020 16:04
Фото: sputniknews.kz
Коронавирусную инфекцию COVID-19, вспышка которой началась в прошлом году в китайском Ухане, диагностировали у заместителя главы Министерства здравоохранения Ирана.
Об этом сегодня сообщает AFP.
Со ссылкой на советника заместителя министра здравоохранения Ирана сообщается, что у чиновника оказался положительный результат анализа на коронавирус.
По данным National Post, в настоящее время Ираджа Харирчи находится на карантине под наблюдением специалистов. Информации о его состоянии из официальных источников пока не поступало.
Вскоре после того, как на территории Ирана начало расти количество зараженных новым коронавирусом, власти Армении приняли решение о закрытии границы на две недели. Подобные действия из-за распространения инфекционного заболевания предприняли Пакистан и Турция, руководство Грузии объявило об ограничении авиасообщения с Ираном.
Ранее стало известно о том, что большинство украинцев с "карантинного" лайнера Diamond Princess не захотели эвакуироваться на родину.
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