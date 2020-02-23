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В Милане театр «Ла Скала» из-за вспышки коронавируса отменил все спектакли
23.2.2020 20:00
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Администрация миланского оперного театра "Ла Скала" информирует об отмене всех спектаклей.
Решение было принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-2019, передает ANSA.
Руководство всемирно известного театра пошло на такие кардинальные меры после того, как глава Минздрава Италии Роберто Сперанца и губернатор Аттилио Фонтана подписали указ, накладывающий запрет на все массовые мероприятия, включая те, которые "проводятся в закрытых местах для публики". Действие документа распространяется на события и любые формы собраний в общественных или частных местах, а том числе, культурного, развлекательного, религиозного и спортивного характера.
Власти итальянской области Ломбардия, административным центром которой является город Милан, также объявили о закрытии всех учебных учреждений из-за вспышки коронавируса.
По последним официальным данным, в Италии Covid-2019 был выявлен у более чем ста человек. Два пациента скончались. Случаи заражения были зафиксированы в областях Венето и Ломбардия, после чего местные власти начали предпринимать меры в целях борьбы с распространением заболевания.
Ранее стало известно о том, что в Южной Корее новым коронавирусом Covid-19 инфицированы уже 433 человека. Число зараженных за день возросло на 229, сообщали местные медики.
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