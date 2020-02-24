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Большинство украинцев с Diamond Princess не захотели эвакуироваться на родину
09:13
Фото: livejournal.com
Подавляющее большинство граждан Украины, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Об этом в эфире радио "Громадське" заявил Максим Коваленко, возглавляющий отдел менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы украинского МИД.
По словам украинского дипломата, в общей сложности на корабле было двадцать пять граждан его страны. Двое украинцев в настоящее время госпитализированы. Максим Коваленко пояснил, что все они - члены экипажа, обязательства которых определены контрактом.
Отметив, что учитываются желания украинцев, представитель МИД сообщил о том, что двадцать четыре человека не выразили намерения эвакуироваться на родину. Сейчас дипломаты пытаются связаться с еще с одним украинцем.
Вместе с тем, внешнеполитическое ведомство, как и Минздрав, в полной мере готовы к тому, что украинские граждане изменят мнение, после чего будет необходимо предпринимать необходимые меры.
Круизное судно Diamond Princess вышло из порта японской Иокогамы 20 января. Спустя пять дней корабль покинул пассажир. Как оказалось, высадившийся в Гонконге мужчина был заражен коронавирусом. В результате лайнер поместили на карантин, который продолжался две недели.
В ходе проверки, которая во время карантина проводилась на борту судна, среди пассажиров и членов экипажа было выявлено свыше 630 заболевших Covid-19. Четверо из них скончались.
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