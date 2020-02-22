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В Южной Корее более 400 человек заразились коронавирусом
22.2.2020 23:04
Фото: livejournal.com
Южнокорейские медики информируют о том, что на территории страны подтверждено еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19.
Как передает агентство Yonhap, в общей сложности инфицированы уже 433 человека.
Учитывая, что ранее медики сообщали о 142 новых пациентов, в течение минувших суток на территории Южной Кореи число зараженных возросло на 229 человек.
Отмечается, что наибольшее количество случаев заражения фиксируется эпидемиологами в городах Тэгу и Чхондо.
Ранее Соединенные Штаты обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе, вспышка которого началась в конце прошлого года в китайском городе Ухане.
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