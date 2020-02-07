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Названы промежуточные переносчики коронавируса нового типа
7.2.2020 20:13
Фото: smi2.net
По мнению ученых, промежуточными переносчиками коронавируса нового типа, вспышка которого продолжается в Китае, могут быть панголины.
Ранее выдвигались версии о том, что носителями опасного вируса являются летучие мыши и змеи.
Исследование проводили китайские ученые, которые проанализировали свыше тысячи образцов метагеномов различных диких животных. Как пишет агентство Синьхуа, молекулярно-биологический анализ генома панголинов в 70% случаев дал положительный результат на бетакоронавирус.
Специалистам удалось тщательнее рассмотреть структуру вируса при дальнейшем его выделении. В результате эксперты выяснили, что штамм коронавируса, выявленный в организме этих животных, примерно на 99% совпадает с видом, который ранее обнаружили у людей.
По словам одного из авторов исследования, ученого Юнъи Шэня, ранее его коллегам уже удалось установить, что источником вируса являются летучие мыши. Вместе с тем, рукокрылые холодное время года проводят в спячке, поэтому люди вряд ли заразились от них напрямую.
Ученый подчеркнул, что людям нельзя забывать об опасности контактов с дикими животными, в том числе, панголинами – обитающими в Юго-Восточной Азии и Африке млекопитающими, которые близки к броненосцам и муравьедам.
Юнъи Шэнь также выразил готовность поделиться находкой с коллегами, чтобы возросли шансы на поиск других возможных переносчиков. По мнению китайского ученого, это необходимо для эффективной борьбы с распространением коронавируса 2019-nCoV.
Ранее руководство Toyota приняло решение об остановке своих предприятий на территории Китая в связи с продолжающейся вспышкой коронавируса.
Согласно последним официальным данным, в КНР подтверждено более 31,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. В других странах в общей сложности инфицировано свыше 220 человек. Скончались 638 пациента, свыше 1,5 тыс. выздоровели и выписаны из больниц.
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