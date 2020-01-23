|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученые назвали еще один источник китайской вирусной пневмонии
04:20
Фото: prozhelezu.ru
По мнению специалистов, источником заражения могли стать змеи, которых продавали на оптовом рынке морепродуктов в китайском городе Ухань.
Как только эпидемиологи установили связь первых заболевших с местным рынком, по решению властей деятельность торговых точек была приостановлена.
Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятным носителем коронавируса, из-за которого развивается вирусная пневмония, являются змеи. Предположительно, возбудитель попал в организм первых пациентов после того, как люди делали покупки на рынке морепродуктов в Ухане. Как передает ТАСС, речь об этом идет в отчете, который опубликован в издании Journal of Medical Virology, сообщает ТАСС.
До этого высказывались версии о том, что причиной заражения могли стать летучие мыши.
Согласно официальным данным, на сегодняшний день в КНР заболели свыше трехсот человек, зафиксировано семнадцать летальных случаев. В рамках масштабной борьбы с распространением вируса было принято решение о полной изоляции жителей двух городов - Уханя, где началась вспышка, и Хуангана.
Ранее с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV в Боткинскую инфекционную больницу Петербурга был доставлен 23-летний россиянин, прибывший в Северную столицу из Шанхая. В медицинском учреждении к тому времени уже находился прилетевший в Россию несколько дней назад студент из Китая.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|