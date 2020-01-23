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Ученые назвали еще один источник китайской вирусной пневмонии


04:20
Ученые назвали еще один источник китайской вирусной пневмонииФото: prozhelezu.ru

По мнению специалистов, источником заражения могли стать змеи, которых продавали на оптовом рынке морепродуктов в китайском городе Ухань.

Как только эпидемиологи установили связь первых заболевших с местным рынком, по решению властей деятельность торговых точек была приостановлена.

Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятным носителем коронавируса, из-за которого развивается вирусная пневмония, являются змеи. Предположительно, возбудитель попал в организм первых пациентов после того, как люди делали покупки на рынке морепродуктов в Ухане. Как передает ТАСС, речь об этом идет в отчете, который опубликован в издании Journal of Medical Virology, сообщает ТАСС.

До этого высказывались версии о том, что причиной заражения могли стать летучие мыши.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в КНР заболели свыше трехсот человек, зафиксировано семнадцать летальных случаев. В рамках масштабной борьбы с распространением вируса было принято решение о полной изоляции жителей двух городов - Уханя, где началась вспышка, и Хуангана.

Ранее с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV в Боткинскую инфекционную больницу Петербурга был доставлен 23-летний россиянин, прибывший в Северную столицу из Шанхая. В медицинском учреждении к тому времени уже находился прилетевший в Россию несколько дней назад студент из Китая.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 317

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