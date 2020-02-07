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Toyota останавливает заводы в Китае
7.2.2020 11:11
Фото: drom.ru
В связи с продолжающейся вспышкой коронавируса руководство Toyota приняло решение об остановке своих предприятий на территории КНР.
Автопроизводитель информирует о том, что заводы приостановят деятельность с 10 февраля.
Решение было принято с учетом целого ряда факторов, включая рекомендации правительств местного и регионального уровня, отмечает пресс-служба компании. Ориентировочно предприятия смогут вернуться к нормальному режиму работы с 17 февраля.
Руководство компании также выразило намерение помочь жителям районов, которые наиболее пострадали из-за новой инфекции. Подключившись к кампании, автопроизводитель направит населению и медикам маски, биозащитные костюмы и дезинфицирующие средства.
На сегодняшний день Toyota имеет на территории Китая двенадцать заводов, на которых производятся автомобили и запчасти к ним.
По последним официальным данным, в КНР подтверждено более 31,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. В других странах в общей сложности инфицировано свыше 220 человек. Скончались 638 пациента, свыше 1,5 тыс. выздоровели и выписаны из больниц.
Ранее на борту карантинного судна Diamond Princess число заразившихся короновирусом возросло до 61.
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