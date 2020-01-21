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Назван возможный источник вирусной пневмонии в Китае
17:31
Фото: kotsobaka.com
Причиной вспышки ранее неизвестного вида коронавируса, которая продолжается в Китае с конца прошлого года, могут быть инфекции летучих мышей и других диких животных, полагает завсектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин. Комментарий эксперта приводит ТАСС.
По словам ученого, распространяющийся в китайском Ухане вирус "похож на те патогены, которые были извлечены из организма летучих мышей". В результате появились предположения о том, что передача возбудителя к людям была связана с рукокрылыми млекопитающими либо какими-то промежуточными звеньями. Георгий Базыкин пояснил, что в прошлом подобное уже случалось при вспышках коронавирусов.
31 декабря 2019 года китайские власти проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о ситуации в городе Ухань. Спустя неделю в КНР был установлен возбудитель болезни. Как оказалось, пневмонию у жителей центральных областей страны вызывал коронавирус 2019-nCoV.
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