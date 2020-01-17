ИнтерНовости - новости в стране и мире
В нижегородском зоопарке родились детеныши патагонских мар и сенегальских галаго
В нижегородском зоопарке родились детеныши патагонских мар и сенегальских галаго
В Китае скончался еще один пациент, заразившийся новым коронавирусом
В Китае скончался еще один пациент, заразившийся новым коронавирусом
Создан третий эмбрион практически исчезнувшего северного белого носорога
Создан третий эмбрион практически исчезнувшего северного белого носорога
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титуловПринца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов
Путин: всем ветеранам к 75-летию Победы выплатят 75 тыс. рублейПутин: всем ветеранам к 75-летию Победы выплатят 75 тыс. рублей
Большунов лидировал в индивидуальной гонке на 15 км на этапе КМ в ЧехииБольшунов лидировал в индивидуальной гонке на 15 км на этапе КМ в Чехии
Ученые нашли единственное объяснение гибели динозавровУченые нашли единственное объяснение гибели динозавров
Заслуженную артистку России отправили в СИЗО по делу «бога Кузи»Заслуженную артистку России отправили в СИЗО по делу «бога Кузи»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10
В лабиринте огнедышащей love. Глава 9В лабиринте огнедышащей love. Глава 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ариану Гранде обвиняют в плагиате


17.1.2020 22:15
Ариану Гранде обвиняют в плагиатеФото: top10v.ru

Рэпер DOT заявил о том, что песня 7 Rings, которую исполняет известная американская певица Ариана Гранде, могла быть скопирована с его композиции You Need It, I Got It.

По словам артиста, он создал свою песню за два года до хита исполнительницы.

Как передает ТАСС, с обвинениями в адрес американской поп-певицы Арианы Гранде выступил рэпер Джош Стоун. Выступающий под псевдонимом DOT артист настаивает на том, что часть песни 7 Rings была скопирована с созданной им ранее композиции You Need It, I Got It.

Рэпер уже обратился с соответствующим иском в окружной суд в Нью-Йорке. Артист требует выплаты ему доли гонораров, а также добивается запрета на дальнейшее воспроизведение и продажу песни Арианы Гранде, сообщил интернет-портал TMZ.

Композиция 7 Rings удерживала первое место в хит-параде Billboard на протяжении восьми недель. Среди авторов песни указаны Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн, которые создали My Favorite Things. Мелодия была использована в кинокартине "Звуки музыки", вышедшей на экраны в 1965 году. Ранее Гранде призналась, что позаимствовала кое-что из песни, написанной в середине прошлого века.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Американская модель вновь подала иск к российскому боксеру КовалевуАмериканская модель вновь подала иск к российскому боксеру Ковалеву
В Китае не менее 9 человек погибли при падении автобуса в ямуВ Китае не менее 9 человек погибли при падении автобуса в яму
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням Резцовой в РупольдингеБелорусская биатлонистка стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге
В Мексике в перестрелке с полицией смертельно ранили «Instagram-киллершу» В Мексике в перестрелке с полицией смертельно ранили «Instagram-киллершу»
Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 годуНазван мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 962


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru