Ариану Гранде обвиняют в плагиате

17.1.2020 22:15

Рэпер DOT заявил о том, что песня 7 Rings, которую исполняет известная американская певица Ариана Гранде, могла быть скопирована с его композиции You Need It, I Got It.



По словам артиста, он создал свою песню за два года до хита исполнительницы.



Как передает ТАСС, с обвинениями в адрес американской поп-певицы Арианы Гранде выступил рэпер Джош Стоун. Выступающий под псевдонимом DOT артист настаивает на том, что часть песни 7 Rings была скопирована с созданной им ранее композиции You Need It, I Got It.



Рэпер уже обратился с соответствующим иском в окружной суд в Нью-Йорке. Артист требует выплаты ему доли гонораров, а также добивается запрета на дальнейшее воспроизведение и продажу песни Арианы Гранде, сообщил интернет-портал TMZ.



Композиция 7 Rings удерживала первое место в хит-параде Billboard на протяжении восьми недель. Среди авторов песни указаны Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн, которые создали My Favorite Things. Мелодия была использована в кинокартине "Звуки музыки", вышедшей на экраны в 1965 году. Ранее Гранде призналась, что позаимствовала кое-что из песни, написанной в середине прошлого века.



