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Глава Boeing покидает пост из-за проблем с 737 Max


18:31
Глава Boeing покидает пост из-за проблем с 737 MaxФото: lidtime.com

Руководитель Boeing Деннис Меленберг ушел в отставку, передает CNN.

Причиной этого стал целый ряд проблем, с которыми американской компании пришлось столкнуться в течение этого года.

Компания Boeing за 2019 год пережила несколько кризисов, в том числе, проблемы с самолетами 737 Max и недавний неудачный запуск Starliner. Со ссылкой на официальное заявление руководства уточняется, что Деннис А. Меленберг уходит с поста гендиректора. Решение уже вступило в силу, информирует совет директоров Boeing.

Предполагается, что на смену Деннису Меленбергу придет Дэвид Кэлхун, на протяжении нескольких лет занимавший должность главы совета директоров. Отмечается, что решение о кадровых изменениях было обусловлено необходимостью восстановить доверие к компании.

Ранее по всему миру были приостановлены полеты самолета Boeing 737 Max. Именно эта модель анонсировалась как будущий основной коммерческий лайнер компании, однако ее использование прекратили вскоре после двух крушений. Не так давно было заявлено, что приостанавливается и производство этих самолетов.

Новейший космический корабль Starliner, возвратившийся после неудачного запуска к МКС, создавался компанией для доставки американских астронавтов. Как показали испытания, проводившиеся несколько дней назад, аппарат нуждается в доработке.

Автор: Злата Богатова

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