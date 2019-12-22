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Космический корабль Starliner успешно совершил посадку
22.12.2019 22:56
Фото: deslab.uk
На полигоне NASA в штате Нью-Мексико успешно совершил посадку новейший американский корабль Starliner, разработанный компанией Boeing и не сумевший ранее состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Как и планировалось, это произошло 22 декабря, информирует пресс-служба ведомства.
В NASA сообщили, что корабль смог совершить мягкую посадку на полигоне американского аэрокосмического агентства. Все прошло в штатном режиме - от схода с орбиты до срабатывания парашютной системы.
Испытательный запуск Starliner был впервые осуществлен 20 декабря. Реализации плана достичь в полной мере не удалось из-за сбоя компьютерных систем. Трудности возникли, когда аппарат пытался достичь опорной орбиты, после чего в NASA и Boeing объявили о том, что стыковка с МКС отменяется. Корабль было решено возвращать на Землю.
Ранее глава SpaceX и Tesla Илон Маск пожелал удачи Boeing и NASA в осуществлении планов, связанных с посадкой беспилотного космического корабля CST-100 Starliner.
Над созданием Starliner по заказу NASA трудились разработчики корпорации Boeing. Планировалось, что он сможет доставлять на МКС астронавтов и грузы, чтобы американцы не зависели от российских пилотируемых кораблей "Союз". На протяжении последних девяти лет Соединенные Штаты пользовались именно отечественными космическими кораблями.
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