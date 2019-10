Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Принц Гарри судится с таблоидом, опубликовавшим личное письмо его супруги

Британский принц Гарри вместе с женой Меган обратились в суд с исковым заявлением - пара требует привлечь к ответственности таблоид Mail on Sunday, в котором ранее было опубликовано частное письмо герцогини Сассекской. В иске также указан издатель Associated Newspapers.



Как указано в официальном заявлении принца Гарри, супруги "верят в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику", считая ее одной из основ демократии. Однако Меган Маркл "стала одной из новых жертв британских таблоидов". Разжигая кампании против частных лиц и не задумываясь о последствиях своих действий, в течение последнего времени безжалостные журналисты лишь усилили свои попытки. Уточняется, что речь идет о периоде, когда Меган Маркл была еще беременна, а потом ухаживала за новорожденным сыном.



Позже стало известно, что британский таблоид намерен отстаивать право на публикацию письма Меган Маркл. Как заявил официальный представитель The Mail on Sunday, прокомментировав иск, письмо герцогини не было каким-либо образом отредактировано.



Интересы герцогини Сассекской, которая подала иск в Высокий суд Лондона на газету и головную компанию Associated Newspapers, в суде будет представлять юридическая фирма Schillings. Речь идет о неправомерном использовании частной информации и нарушении авторских прав, а также нарушении закона о защите данных, который вступил в силу в прошлом году. Юристы утверждают, что письмо Меган Маркл было опубликовано в рамках масштабной кампании медиагруппы, целью которой является создание "ложных и преднамеренно уничижительных историй" о принце Гарри и его супруге.



Личное письмо Меган Маркл было опубликовано в рамках продолжительного скандала, связанного с отношениями бывшей актрисы и ее отца, не присутствовавшего на свадьбе дочери. Томас Маркл в тот период не раз встречался с журналистами, после чего в прессе появлялись все новые и новые публикации о семейных отношениях супруги британского принца. Отец герцогини утверждал, что дочь прервала с ним все отношения.



В результате в защиту Меган Маркл выступили ее друзья. В своем интервью для американского еженедельника People они при этом упомянули письмо с предложением о примирении, которое герцогиня направила своему отцу. Уже спустя несколько дней выяснилось, что Томас Маркл поделился посланием с The Mail on Sunday, после чего текст личного письма стал достоянием общественности.



Напомним, в прошлом принц Уильям и его супруга подали иск на 1,5 млн евро за публикацию фото герцогини топлес. В результате суд французского города Нантерра взыскал с редактора и владельца журнала Closer 45 тысяч евро — это максимальная сумма штрафа за вторжение в частную жизнь по французским законам. Кроме того, издание должно было выплатить принцу Уильяму и его супруге в качестве компенсации нанесенного морального вреда 50 тысяч евро.



Автор: Злата Богатова

