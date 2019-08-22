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Группе Die Antwoord пришлось отменить два выступления из-за гей-скандала
22.8.2019 22:11
Фото: newonce.net
В Соединенных Штатах организаторы сразу двух музыкальных фестивалей - в Лас-Вегасе (Невада) и Луисвилле (Кентукки) приняли решение об отмене выступлений коллектива из-за скандального видео с участием артистов. Поклонники Die Antwoord не смогут увидеть их на фестивалях Louder Than Life и Life Is Beautiful - Ниндзю и Йоланди обвинили в гомофобии.
На артистов обрушилась волна критики сразу после того, как в Сети распространилось видео, где Ниндзя избивает участника коллектива Hercules and Love Affair Энди Батлера. Когда тот пытается убежать, солист Die Antwoord на него плюет, а его подруга Йоланди выкрикивает оскорбления гомофобного содержания.
На кадрах, которые были сделаны еще в 2012 году в Австралии, где проводился фестиваль Future, Ниндзя также сообщает, что Батлер облапал Йоланди в туалете, хотя она была настроена резко против этого. Съемка велась экс-оператором Die Antwoord Беном Кроссманом.
Прокомментировав случившееся в официальном фейсбуке своей группы, Ниндзя пояснил, что оператору удалось весьма "хитроумно смонтировать" этот материал. Судя по видео, лишь он и Йоланди - агрессивные гомофобы, хотя в действительности Бен в тот момент тоже бил Батлера.
Инцидент не стоит рассматривать как нападение на почве нетерпимости, подчеркнул музыкант. Потасовка никак не связана с тем, "что чувак гей". Речь идет лишь о драке с тем, кто пытался испытать терпение артистов.
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