Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Группе Die Antwoord пришлось отменить два выступления из-за гей-скандала

22.8.2019 22:11

Фото: newonce.net



В Соединенных Штатах организаторы сразу двух музыкальных фестивалей - в Лас-Вегасе (Невада) и Луисвилле (Кентукки) приняли решение об отмене выступлений коллектива из-за скандального видео с участием артистов. Поклонники Die Antwoord не смогут увидеть их на фестивалях Louder Than Life и Life Is Beautiful - Ниндзю и Йоланди обвинили в гомофобии.



На артистов обрушилась волна критики сразу после того, как в Сети распространилось видео, где Ниндзя избивает участника коллектива Hercules and Love Affair Энди Батлера. Когда тот пытается убежать, солист Die Antwoord на него плюет, а его подруга Йоланди выкрикивает оскорбления гомофобного содержания.



На кадрах, которые были сделаны еще в 2012 году в Австралии, где проводился фестиваль Future, Ниндзя также сообщает, что Батлер облапал Йоланди в туалете, хотя она была настроена резко против этого. Съемка велась экс-оператором Die Antwoord Беном Кроссманом.



Прокомментировав случившееся в официальном фейсбуке своей группы, Ниндзя пояснил, что оператору удалось весьма "хитроумно смонтировать" этот материал. Судя по видео, лишь он и Йоланди - агрессивные гомофобы, хотя в действительности Бен в тот момент тоже бил Батлера.



Инцидент не стоит рассматривать как нападение на почве нетерпимости, подчеркнул музыкант. Потасовка никак не связана с тем, "что чувак гей". Речь идет лишь о драке с тем, кто пытался испытать терпение артистов.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 123

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 21.8.2019 14:03 Ларри Кинг разводится в седьмой раз

Ларри Кинг разводится в седьмой раз 18.8.2019 19:21 Певица Валерия не пришла к сыну на свадьбу

Певица Валерия не пришла к сыну на свадьбу 14.8.2019 12:00 Ди Каприо признался, что ему стыдно вспоминать одну роль

Ди Каприо признался, что ему стыдно вспоминать одну роль 13.8.2019 23:48 Резник жестко раскритиковал Бузову после шутки о блокадниках

Резник жестко раскритиковал Бузову после шутки о блокадниках 12.8.2019 01:12 Майли Сайрус разводится с Лиамом Хемсвортом