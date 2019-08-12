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В Норвегии подозреваемый в стрельбе в мечети не признает вину


00:05
В Норвегии подозреваемый в стрельбе в мечети не признает винуФото: islamnews.ru

Как передает телерадиокомпания NRK, 21-летний норвежец Филип Мансхаус, открывший в минувшую субботу, 10 августа, стрельбу у мечети в пригороде Осло, отказывается давать показания. Со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес уточняется, что подозреваемый свою вину не признает.

Молодого человека подозревают в попытке теракта. Филип Мансхаус был задержан в мечети в Беруме (пригород норвежской столицы Осло) в минувшую субботу, примерно в 17:30. Ему предъявили обвинения в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство.

В ходе начатого расследования установлено, что нападавший во время атаки снимал происходившее на видео - на нем был шлем с экшн-камерой. Как подчеркнула на пресс-конференции прокурор Пола-Фредрика Йорта Крабю, материалы уже стали важной уликой.

Ранее сообщалось об одном раненом в результате инцидента в мечети исламского центра Ан-Нур. Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли мертвой сводную сестру стрелка, которая проживала неподалеку от места, где было совершено нападение.

Мотивы действий Мансхауса, задержанного на месте происшествия, выясняются. Как стало известно, еще около года назад полицейская служба безопасности (контрразведка Норвегии) была проинформирована об этом молодом человеке, но оснований для наблюдения за ним на тот момент не было.

Полиция подтвердила сообщения о том, что за два часа до стрельбы в мечети в соцсетях от имени Мансхауса был опубликован материал с одобрительными отзывами о теракте в мечетях Крайстчерча. В результате ЧП, случившегося в Новой Зеландии в минувшем марте, погибли 50 человек. Кроме того, Мансхаус в прошлом не раз в Сети открыто выражал приверженность праворадикальным идеям, а также высказывал симпатию в адрес террориста Андерса Брейвика и стрелку, который 3 августа убил более двадцати человек в Техасе.

Автор: Злата Богатова

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