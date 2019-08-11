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В пригороде Осло неизвестный открыл стрельбу в мечети
11.8.2019 01:52
Фото: livejournal.com
В результате ЧП, случившегося в окрестностях столицы Норвегии, по предварительным данным, получил ранения один человек.
Стрелявший был задержан на месте, с ним работают следователи, выясняя обстоятельства случившегося.
Норвежская полиция устанавливает личность злоумышленника и его мотивы, отметили представители правоохранительных органов страны.
ЧП случилось в мечети, расположенной на территории муниципалитета Берум в пригороде Осло, где неизвестный открыл огонь. В результате инцидента один человек получил ранения, не представляющие угрозы для жизни.
Полиция приступила к расследованию. О задержанном пока лишь известно, что это белый молодой человек. Оснований, чтобы предполагать наличие сообщников, у правоохранителей пока не имеется, пояснили в местном департаменте МВД.
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