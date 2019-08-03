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Задержанный за стрельбу в Техасе выражал поддержку новозеландскому террористу
02:30
Фото: vladtime.ru
Полиция американского города Эль-Пасо (Техас) назвала имя подозреваемого в стрельбе в торговом центре - им оказался 21-летний Патрик Крузиос.
Как стало известно, незадолго до нападения он разместил в Сети манифест, в котором упоминал трагедию в Новой Зеландии.
По данным полиции, на своей странице в Twitter 21-летний Патрик Крузиос, устроивший стрельбу в торговом центре, поддержал теракт, устроенный в минувшем марте в мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия). Подозреваемый также выразил мнение о том, что Соединенные Штаты необходимо спасать от иностранного "нашествия", которое представляет угрозу для американской культуры и экономики.
Согласно последней официальной информации, в результате инцидента в торговом центре Walmart в Эль-Пасо погибли от пятнадцати до двадцати человек человек. СМИ передают о девятнадцати жертвах, однако официально полиция подтвердила пока лишь сведения об одном погибшем. Известно также, что в больницы города после ЧП были доставлены не менее двадцати раненых, причем состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое.
Напомним, жертвами стрельбы в Новой Зеландии стали пятьдесят человек, столько же пострадали. По обвинению в массовом убийстве задержан и скоро предстанет перед судом 28-летний австралиец Брентон Таррант.
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