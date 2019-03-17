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Новозеландский террорист за несколько минут до атаки отправил письмо премьеру
17.3.2019 13:32
Фото: rusdialog.ru
Как рассказала Джасинда Ардерн, в ее офисе послание было получено за несколько минут до нападения на мечети.
По последним данным, жертвами двойного теракта стали пятьдесят человек, в больницах остаются десятки пострадавших.
Как рассказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, за девять минут до терактов в Крайстчерче в ее офис поступил так называемый манифест, отправленный преступниками.
Отмечается, что документ был разослан по тридцати адресам. В послании не были указаны какие-либо детали нападений, включая места, отметила Арден. По ее словам, в течение двух минут после получения это письмо передали в службы безопасности страны.
Как передает агентство Associated Press, 28-летний Брентон Таррант, являющийся главным подозреваемым по этому делу, ранее опубликовал 74-страничный манифест в Сети. Кроме того, на мужчине была прикреплена видеокамера, которая транслировала его действия во время теракта в режиме онлайн.
Напомним, ранее выяснилось, что Брентон Таррант несколько раз посещал Турцию, поэтому спецслужбы страны выясняют, могут ли у него быть здесь связи. Аналогичное расследование проводится в Великобритании - причиной стали призывы уроженца Австралии расправиться с мэром Лондона.
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