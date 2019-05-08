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Семья Алсу отреагировала на слухи о том, что они требовали засекретить итоги проверки «Голоса»
16:18
Фото: vsdn.ru
Родственники известной российской певицы Алсу не обращались с требованиями засекретить отчет о проверке онлайн-голосования на телевизионном проекте "Голос. Дети", передает "Интерфакс". Информация поступила от директора артистки Сергея Фадеева.
Как заявил Сергей Фадеев, сведения, распространившиеся в СМИ, не соответствуют действительности. По его словам, семья Алсу не требовала засекретить результаты проверки.
Проверка была начата после того, как Микелла Абрамова смогла победить с рекордно большим отрывом от всех конкурентов. Ранее в прессе появились сообщения о том, что родственники Алсу якобы потребовали не публиковать результаты разбирательства, которое проводится с участием авторитетных экспертов.
В частности, писали о том, что супруг Алсу, бизнесмен Ян Абрамов обратился с соответствующим требованием к руководству компании Talpa Media Holdings, которая является владельцем формата этого телешоу.
По словам Фадеева, появившиеся в СМИ статьи представляют собой "фейк-ньюс". Целью их является оказание давления на психологическое состояние ребенка, а также манипулирование общественным мнением.
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