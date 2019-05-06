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Названы регионы, жители которых активнее всего поддержали дочь Алсу


12:15
Названы регионы, жители которых активнее всего поддержали дочь АлсуФото: vk.com

Среди тех, кто решил поддержать в финале вокального шоу "Голос. Дети" Микеллу Абрамову, было очень много жителей Москвы и Подмосковья, а также трех областей - Калининградской, Кировской и Курской.

Уровень зрительской активности в этих регионах эксперт назвал аномальным.

По меньшей мере в пяти регионах России было зафиксировано аномальное количество проголосовавших, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на эксперта по кибербезопасности. Как пояснил эксперт, осведомленный о том, как идет проверка результатов, речь идет о Москве и столичном регионе, а также Калининградской, Кировской и Курской областях.

В пресс-службе Первого канала от каких-либо комментариев по этому поводу отказались, выразив намерение дожидаться окончательных выводов экспертов.

Напомним, ранее появились сведения о том, в какую сумму обошлась обернувшаяся громким скандалом победа дочери Алсу на шоу "Голос.Дети".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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