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Названы регионы, жители которых активнее всего поддержали дочь Алсу
12:15
Фото: vk.com
Среди тех, кто решил поддержать в финале вокального шоу "Голос. Дети" Микеллу Абрамову, было очень много жителей Москвы и Подмосковья, а также трех областей - Калининградской, Кировской и Курской.
Уровень зрительской активности в этих регионах эксперт назвал аномальным.
По меньшей мере в пяти регионах России было зафиксировано аномальное количество проголосовавших, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на эксперта по кибербезопасности. Как пояснил эксперт, осведомленный о том, как идет проверка результатов, речь идет о Москве и столичном регионе, а также Калининградской, Кировской и Курской областях.
В пресс-службе Первого канала от каких-либо комментариев по этому поводу отказались, выразив намерение дожидаться окончательных выводов экспертов.
Напомним, ранее появились сведения о том, в какую сумму обошлась обернувшаяся громким скандалом победа дочери Алсу на шоу "Голос.Дети".
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