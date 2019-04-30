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Правообладатель шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
30.4.2019 21:36
Фото: vk.com
Собственник формата шоу "Голос" (The Voice) выразил беспокойство в связи со скандалом, который не утихает после голосования в финале шестого сезона проекта, где участвовали дети.
Как передают российские СМИ, с руководством нидерландской компании Talpa Media Holdings связалась администрация Первого канала.
По данным агентства "Интерфакс", Первый канал сейчас проводит консультации с Talpa Media по поводу ситуации, которая сложилась с голосованием в российской версии The Voice Kids. Пресс-служба канала отметила, что обе компании отнеслись к случившемуся весьма серьезно.
По итогам проверки, в которой задействованы эксперты компании Group-IB, правообладателю предоставят отчет с заключением специалистов. Сколько времени потребуется специалистам на проведение тщательного исследования, пока не уточняется.
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