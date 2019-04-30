Новости шоу-бизнеса

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Итоги шоу «Голос.Дети» будет проверять партнер Интерпола


30.4.2019 12:49
Итоги шоу «Голос.Дети» будет проверять партнер ИнтерполаФото: vk.com

В тщательной проверке результатов голосования на шоу «Голос.Дети», о начале которой ранее объявили на Первом канале, будут задействованы эксперты международной компании Group-IB. Организация, которая специализируется на предотвращении кибератак и проведении наиболее сложных цифровых расследований, входит в число партнеров Интерпола.

В сообщении на официальном портале Первого канала указано, что специалисты Group-IB будут проводить независимое расследование. В частности, им предстоит дать оценку информационной безопасности внедренной на шоу системы подсчета голосов. По словам гендиректора и основателя компании Ильи Сачкова, специалистам Group-IB предстоит установить, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов на этом проекте.

Специалисты постараются провести технико-криминалистическое исследование звонков и СМС на предмет вероятной накрутки. Как отмечается в сообщении канала, речь идет как об использовании ботов, так и других методах. В рамках проверки также проверят все журналы событий, которые имеют отношение к периоду, когда проводился выбор победителя шоу, пояснили представители Первого канала.

Вскоре после заявления о начале проверки на сайте Первго канала опубликовали отчет, который дает представление в сумме, в которую обошлась победа дочери Алсу.

Ранее с детьми, проигравшими Микелле Абрамовой в финале "Голоса", встретилась примадонна отечественной эстрады. Пригласив детей в ресторан, Алла Пугачева лично вручила им по "Золотой звезде" - награде, которую ежегодно присуждают талантливым молодым артистам. Кроме того, дети получили от звезды диплом и денежную премию. Пугачева выделяет ее из собственных средств.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 218

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