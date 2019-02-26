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Группа KAZKA отклонила предложение НОТУ ехать на Евровидение


19:00
Группа KAZKA отклонила предложение НОТУ ехать на ЕвровидениеФото: vk.me

Артисты группы KAZKA, ставшие третьими по итогам национального отборного тура, заявили, что не будут представлять Украину в Израиле.

Перед этим от участия в престижном песенном конкурсе "Евровидение-2019" отказались исполнительница Maruv и коллектив Freedom Jazz.

Занявшие третье место по итогам национального отбора артисты рассказали о своем решении на странице в сети Инстаграм. Как подчеркнули музыканты, для группы KAZKA было бы большой честью представлять Украину на конкурсе в Израиле. Однако они не хотят "победы любой ценой", хоть и стремились к ней долгое время.

Пояснив, что их миссией является объединение людей при помощи музыки, артисты отметили, что не намерены "сеять раздор". Поэтому они приняли решение отказаться от предложения Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

После того, как победительница национального отбора Maruv в течение семи часов вела переговоры с НОТУ и не смогла урегулировать условия контракта, от участия в престижном конкурсе отказались и артистки Freedom Jazz. Как заявили музыканты, сейчас они ведут переговоры о гастролях по Европе.

Напомним, участницы группы Anna Maria, являющиеся уроженками Крыма и претендовавшие на участие в престижном творческом конкурсе "Евровидение", решительно отказались говорить об "агрессии" Москвы применительно к полуострову. Артистки заявили, что в 2014 году Киев "просто потерял" этот регион.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 137

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