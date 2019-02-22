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Претендентки на Евровидение от Украины: Киев потерял Крым
22.2.2019 20:51
Фото: uamusic.com.ua
Претендующие на участие в конкурсе "Евровидение" от Украины певицы решительно отказались говорить об "агрессии" Москвы применительно к Крыму. Участницы группы Anna Maria, являющиеся уроженками полуострова, считают, что в 2014 году Киев "просто потерял" этот регион.
Певицы, вошедшие в финал национального отборного тура на музыкальный конкурс "Евровидение - 2019", публично заявили о том, что не будут рассматривать события в Крыму весной 2014 года как "агрессию" со стороны РФ.
По мнению Анны и Марии Опанасюк, Украина "просто потеряла" полуостров. Девушки при этом подчеркнули, что не собираются "говорить те фразы", которых от них ждут украинские журналисты. В интервью на телевизионном канале ATR одна из певиц отметила, что "все умные люди сделают выводы сами". В Крыму сейчас все остается прежним - море, горы и воздух, заявили артистки. Певицы также сказали, что возвращаясь в Крым, они как и раньше приезжают домой.
На попытки ведущего указать сестрам на то, что в настоящий момент они являются украинскими артистками, девушки заявили, что они не политики и не стремятся стать президентом Украины. Поэтому такого рода вопросы оставят без ответа.
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