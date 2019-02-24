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Maruv заявила, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»
11:38
Фото: dv-gazeta.info
Известная украинская исполнительница Анна Корсун, выступающая под творческим псевдонимом Maruv, сообщила о том, что ее заставляют отказаться от участия в конкурсе "Евровидение". Певица стала лидером зрительского голосования среди кандидатов на поездку от Украины.
Как написала артистка в своем фейсбуке, она готова отказаться от выступлений в России, если такое условие необходимо для того, чтобы она представляла Украину на конкурсе "Евровидение-2019".
В минувшую субботу, 23 февраля, Maruv стала лидером национального отборочного конкурса по итогам голосования зрителей. Но Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), хоть и передала артистке проект контракта, объявила о двухдневном перерыве. Он понадобился для окончательного утверждения решения жюри, касающегося артиста, который отправится представлять Украину на очередном музыкальном состязании.
Комментируя случившееся, Maruv выразила готовность "отказаться от выступлений в России". По словам артистки, она в прямом эфире дала ответы на все вопросы членов жюри, после 2014 года не бывала в Крыму и не нарушала никаких украинских законов. Кроме того, она согласна полностью оплатить "все расходы по участию" в "Евровидении".
При этом артистка отметила, что условия НОТУ достаточно суровые и жесткие. В частности, ей нельзя без соответствующих указаний говорить с представителями СМИ, импровизировать на сцене. Певицу также обязали "выполнять любые требования", например, сплясать для "какого-нибудь вице-премьера", - добавила Maruv. За любые нарушения контракта предусмотрены наказания в виде штрафов и даже дисквалификации.
Стоит отметить, что композиция, с которой MARUV хотела бы поехать в Израиль, официально принадлежит российскому лейблу Warner Music Russia. Кроме того, на 6 апреля в московском концертном зале Izvestia Hall запланирован первый сольный концерт украинской артистки. Организует мероприятие тот же российский лейбл.
Ранее участницы группы Anna Maria, являющиеся уроженками Крыма и претендовавшие на участие в престижном творческом конкурсе "Евровидение", решительно отказались говорить об "агрессии" Москвы применительно к полуострову. Артистки заявили, что в 2014 году Киев "просто потерял" этот регион.
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