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Артисты Freedom Jazz отказались представлять Украину на конкурсе «Евровидение» в Израиле


26.2.2019 21:33
Артисты Freedom Jazz отказались представлять Украину на конкурсе «Евровидение» в ИзраилеФото: annyday.com

Музыкальный коллектив Freedom Jazz отказался выступать за Украину на конкурсе «Евровидение» в Израиле.

Как заявили артисты, они ведут переговоры о гастролях по Европе.

Группа Freedom Jazz, ставшая второй по итогам национального отборного тура, отказалась ехать в Израиль, чтобы выступать за Украину на конкурсе «Евровидение».

В Instagram музыкального коллектива сообщается, что им позвонили из Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ), сразу после чего артисты решили сделать официальное заявление. Они приняли решение  отказаться от участия в престижном конкурсе, добавив, что сейчас активно ведут переговоры с европейским промоутером для организации турне.

Ранее официальные представители НОТУ заявили о том, что победительница национального отбора Maruv в Израиль не поедет. Артистка, ранее уже выражавшая недоумение по поводу происходящего, отметила, что в течение семи часов вела переговоры с НОТУ. Отказ от концертов в РФ не был для нас принципиальным, пояснила артистка. По ее словам, разногласия вызывали некоторые другие пункты договора, которые могли оказаться для нее кабальными.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 324

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