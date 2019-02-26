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Артисты Freedom Jazz отказались представлять Украину на конкурсе «Евровидение» в Израиле
26.2.2019 21:33
Фото: annyday.com
Музыкальный коллектив Freedom Jazz отказался выступать за Украину на конкурсе «Евровидение» в Израиле.
Как заявили артисты, они ведут переговоры о гастролях по Европе.
Группа Freedom Jazz, ставшая второй по итогам национального отборного тура, отказалась ехать в Израиль, чтобы выступать за Украину на конкурсе «Евровидение».
В Instagram музыкального коллектива сообщается, что им позвонили из Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ), сразу после чего артисты решили сделать официальное заявление. Они приняли решение отказаться от участия в престижном конкурсе, добавив, что сейчас активно ведут переговоры с европейским промоутером для организации турне.
Ранее официальные представители НОТУ заявили о том, что победительница национального отбора Maruv в Израиль не поедет. Артистка, ранее уже выражавшая недоумение по поводу происходящего, отметила, что в течение семи часов вела переговоры с НОТУ. Отказ от концертов в РФ не был для нас принципиальным, пояснила артистка. По ее словам, разногласия вызывали некоторые другие пункты договора, которые могли оказаться для нее кабальными.
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