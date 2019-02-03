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СМИ: Меган Маркл собирается рожать с доулой


3.2.2019 15:40
СМИ: Меган Маркл собирается рожать с доулойФото: prokurorska-pravda.today

Герцогиня Сассекская собирается рожать в присутствии доулы - профессиональной помощницы, которая будет обеспечивать комфортную атмосферу для будущей мамы и младенца, пишут британские СМИ.

Где первенец пары появится на свет, пока остается неизвестным.

В апреле этого года в семье 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл родится первенец. Супруги активно продолжают подготовку к этому радостному событию. Заканчивая ремонт в своей новой резиденции Фрогмор-коттедж, пара стремится вести очень здоровый образ жизни.

Британские СМИ тем временем гадают, где появится на свет первенец Сассекских. Возможно, это случится в больнице Фримли-парк либо в госпитале Святой Марии, где были рождены все трое детей Кейт Миддлтон. Однако имеются и предположения о том, что бывшая актриса, продолжая игнорировать традиции британской королевской семьи, решится рожать дома. Распространившиеся слухи о том, что Меган Маркл уже начала консультироваться с доулой, подтверждают эти предположения.

Как утверждается в публикации The Daily Mail, имя доулы, которую выбрала супруга принца - Лорен Мишкон. Со ссылкой на источники, близкие к окружению Меган Маркл, уточняется, что помощница беседует и с принцем Гарри, чтобы подготовить его к тому, как помочь супруге по время рождения ребенка.

Ранее Кенсингтонский дворец призвал пользователей Сети прекратить сетевую травлю жен британских принцев, включая распространение недостоверной информации о том, что между Кейт Миддлтон и Меган Маркл якобы происходит некая вражда. Как оказалось, излишне агрессивные комментаторы уже добились того, что конфликтные ситуации начали случаться в реальности. Поэтому представители королевской семьи были вынуждены вмешаться, чтобы исправить сложившееся положение дел.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 339

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