|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ: Меган Маркл собирается рожать с доулой
3.2.2019 15:40
Фото: prokurorska-pravda.today
Герцогиня Сассекская собирается рожать в присутствии доулы - профессиональной помощницы, которая будет обеспечивать комфортную атмосферу для будущей мамы и младенца, пишут британские СМИ.
Где первенец пары появится на свет, пока остается неизвестным.
В апреле этого года в семье 34-летнего принца Гарри и 37-летней Меган Маркл родится первенец. Супруги активно продолжают подготовку к этому радостному событию. Заканчивая ремонт в своей новой резиденции Фрогмор-коттедж, пара стремится вести очень здоровый образ жизни.
Британские СМИ тем временем гадают, где появится на свет первенец Сассекских. Возможно, это случится в больнице Фримли-парк либо в госпитале Святой Марии, где были рождены все трое детей Кейт Миддлтон. Однако имеются и предположения о том, что бывшая актриса, продолжая игнорировать традиции британской королевской семьи, решится рожать дома. Распространившиеся слухи о том, что Меган Маркл уже начала консультироваться с доулой, подтверждают эти предположения.
Как утверждается в публикации The Daily Mail, имя доулы, которую выбрала супруга принца - Лорен Мишкон. Со ссылкой на источники, близкие к окружению Меган Маркл, уточняется, что помощница беседует и с принцем Гарри, чтобы подготовить его к тому, как помочь супруге по время рождения ребенка.
Ранее Кенсингтонский дворец призвал пользователей Сети прекратить сетевую травлю жен британских принцев, включая распространение недостоверной информации о том, что между Кейт Миддлтон и Меган Маркл якобы происходит некая вражда. Как оказалось, излишне агрессивные комментаторы уже добились того, что конфликтные ситуации начали случаться в реальности. Поэтому представители королевской семьи были вынуждены вмешаться, чтобы исправить сложившееся положение дел.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|