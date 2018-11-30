Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа дата начала конфликта между Меган Маркл и Кейт Миддлтон

30.11.2018 23:40

Фото: vk.me



Эксперт указала на период, когда начал зарождаться конфликт между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Вывод основан на тщательном изучении множества совместных фото, которые по просьбе британских СМИ проанализировала известный в королевстве специалист по языку тела Джуди Джеймс.



Просмотрев фото и видеоматериалы, где герцогини запечатлены вместе, эксперт смогла определить, когда в отношениях Маркл и Миддлтон появилась некая трещина. Как утверждает Джуди Джеймс, скорее всего это произошло в минувшем феврале, когда супруги принцев принимали участие в ежегодном форуме королевского благотворительного фонда.



Когда молодые женщины появились на одной сцене, эксперт увидела "первые знаки будущего столкновения". По словам Джеймс, в тот момент пары наградили титулом "фантастической четверки", которой предстоит заняться филантропической деятельностью. Во время мероприятия Меган не раз предпринимала попытки зеркально отражать позы Кейт. Вероятно, она шла на это, рассчитывая скорее влиться в семейство. Вместе с тем, общие движения герцогинь свидетельствуют о том, что в тот день "их смех был неестественным".



В интервью the Mirror эксперт напомнила, что принцу Уильяму даже пришлось встать, когда он решил уточнить авторство проекта. Заговорив о том, что идея принадлежит его супруге, он словно защищал собственные территории от захватчика. Манеры Миддлтон не отличались от тех, которые можно было увидеть ранее. В частности, как и прежде, она смотрела Гарри в глаза, рассказывая шутку. Но внезапно их контакт прервала Маркл, она обратилась к принцу с просьбой поделиться шуткой и с ней.



Автор: Злата Богатова

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