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Меган Маркл вновь нарушила правила
26.9.2018 20:27
Фото: vokrug.tv
Меган Маркл, впервые выйдя на официальное мероприятие без супруга, нарушила королевский протокол.
После того, как она захлопнула за собой дверь машины, экс-актрису вновь начали бурно обсуждать в Сети.
Меган Маркл в первый раз появилась на публике одна в качестве члена британского королевского семейства, посетив торжественную церемонию открытия выставки "Океания". Мероприятие проходило в лондонской Академии художеств. Прибыв туда, герцогиня Сассекская позволила себе захлопнуть дверцу автомобиля. Разошедшиеся в СМИ и соцсетях фото- и видео-материалы сразу же вызвали бурю обсуждений.
По мнению некоторых пользователей, Меган Маркл, хоть и отказалась от карьеры актрисы, чтобы стать герцогиней, вероятно, не претендует на роль принцессы. Именно об этом свидетельствует то, что 37-летняя супруга принца Гарри вновь успела нарушить королевский протокол.
Отметим, для публичного выхода герцогиня выбрала наряд бренда Givenchy, создававшего ее свадебный образ, и туфли-лодочки любимой марки Aquazzura.
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